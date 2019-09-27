Perakendenin gözü dijital raflarda

BUGÜN NELER OLDU

Elektronik ticaret alışverişin fiziki koşullarını geri dönülmez şekilde değiştirdi. Ancak mağaza içinde dönüşüm olanca hızıyla devam ediyor. Artık perakende zincirini yönetmek için nesnelerin interneti, büyük veri, makine öğrenmesi ve yapay zekâ gibi teknolojileri kullanmak şart. Hızlı büyüme hedefiyle hareket eden Bilkom, yıllık 2.5 milyon adede ulaşan ürün dağıtımını mağaza değil raf üzerinden yönetiyor.Değişen rekabetçi koşullarda dijitalleşmenin mağaza içine taşınmasının kaçınılmaz olduğunu ifade eden Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya katma değerli distribütörlük modelinin gelişimi açısından dijital yatırımların büyük önem taşıdığının altını çizerek yaptıkları dönüşüm projesiyle ilgili şu bilgiyi verdi: "İş ortaklarına bir danışman, tedarikçilerine ise tecrübesi ile güvenilir bir ortak gibi yaklaşıyoruz. Dijital dönüşüm stratejilerinden beslenen proaktif, hızlı ve verimli iş modeli ile tedarik zincirinin uçtan uca en verimli şekilde yönetilmesini sağlıyor."Bilkom'un raf yönetim süreçleri raflarda ürün diziliminin takip edildiği (planogram) bir yazılım ve ürünlerin belli kurallar doğrultusunda kategorize edilmesi ve sergilenmesinden oluşuyor. Müşterinin rafta aradığı ürünü kolayca bulabilmesi ise iyi bir müşteri deneyiminin bir parçası.Ayrıca tüketiciye yönelik fırsatların görünebilir kılınması da işin bir parçası. Bilkom, rafların performansını ölçmek, daha az kaynakla daha hızlı ve doğru raf düzeni sağlayabilmek amacıyla hazırladığı mevcut planogramları, Vispera'nın sunduğu teknoloji ile birleştirdi. Ve böylece elektronik perakendede raflarını dijital olarak yöneten ilk marka Bilkom oldu.2019 yılı başından bu yana Teknosa mağazalarında sistem kullanılıyor. 30 mağazada ve yaklaşık 400 metrelik raflarda kullanılan projenin sonuçları oldukça dikkat çekici. Takip edilen 300 adedin üzerinde üründe 3 ayda elde ettiği sonuçlar şöyle: " Dijital olarak yönetilen raflarda bulunun aksesuarların satışları yüzde 120 arttı. Rafta ürün bulunurluğu yüzde 60 arttı Rafların planograma uygun bir şekilde düzenlenme oranı yüzde 62 arttı. Müşteri memnuniyeti yüzde 60 artış gösterdi. Personel verimliliği yüzde 87 arttı. Eski sistemde rafın doğru hale gelmesi için 2-3 saat harcanıyordu."Aslında baştan beri uygulanan ürün raf dizilimi dijital rafla gözlem altına alınıyor. Dijital raflar sürekli anlık olarak denetleniyor. Sistem bu aşamada cep telefonlarına yüklenmiş olan aplikasyon üzerinden manuel olarak ilerliyor. Bilkom öncelikle Vispera'ya her mağaza için özel hazırlanmış olan raf düzenini (planogram) iletiyor. Sistem kullanılmadan önce, mağazaya giden Bilkom bölge satış sorumlusu elinde bulunan planograma bakıp, rafın uygunluğunu kontrol ediyordu. Şimdi ise rafın fotoğrafını çekerek aplikasyona yüklüyor. Görüntü tanıma teknolojisi sayesinde sistem planogram ve fotoğrafı karşılaştırarak farkları buluyor, raftaki eksik veya yanlış yerleştirilmiş ürünler konusunda satış sorumlusunu uyarıyor.