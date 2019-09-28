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nedir? EYT kimleri kapsıyor? Hangi çalışmalar yapılacak? EYT ile ilgili tüm merak edilenler...

, Emeklilikte Yaşa Takılanlar için oluşturulan bir çalışmayı ifade ediyor. Milyonlarca kişinin ana gündem maddesi olan ve uzunca bir süredir beklenen EYT ile bilinmesi gerekenler nelerdir? Kimler EYT’li kapsamında? Şartları nelerdir? gazetesi yazarı EYT ile ilgili birçok merak edilen soruları tüm ayrıntılarıyla SABAH'a cevapladı.

FARUK ERDEM
FARUK ERDEM Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 15:16
EYT nedir? EYT kimleri kapsıyor? Hangi çalışmalar yapılacak? EYT ile ilgili tüm merak edilenler...

1- EYT NEDİR? KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

, kimleri ilgilendiriyor? Kimler EYT kapsamına girebilir? Konuyla ilgili soruları yanıtlayan ayrıntıları tek tek açıkladı. Faruk Erdem, "Emeklilik için gerekli 3 şart var. Biri yaş, biri yıl diğeri de prim. Yıl ve primini tamamlamış ama yaşını tamamlayamamış olan kişiler bu gruba giriyor. Burada önemli bir tarih var. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş ve Bağkurlu veya olmuş, yani ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan insanlar için prim ve süre şartı vardı ama yaş şartı yoktu. Belli bir prim ve süreyi doldurunca olabileceklerdi. Ama 1999 yılında yasa değişikliği oldu. Kademeli olarak emeklilik için yaş şartı geldi. Emekli olma yaşları biraz ileriye gitmiş oldu." dedi.

İşte EYT ile ilgili detayların yer aldığı özel videomuz…

EYT nedir? Kimleri ilgilendiriyor? İşte EYT şartları ile ilgili detaylar

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EYT nedir? EYT kimleri kapsıyor? Hangi çalışmalar yapılacak? EYT ile ilgili tüm merak edilenler...
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