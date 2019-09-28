EYT nedir? EYT kimleri kapsıyor? Hangi çalışmalar yapılacak? EYT ile ilgili tüm merak edilenler...

1- EYT NEDİR? KİMLERİ İLGİLENDİRİYOR?

EYT, kimleri ilgilendiriyor? Kimler EYT kapsamına girebilir? Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Faruk Erdem ayrıntıları tek tek açıkladı. Faruk Erdem, "Emeklilik için gerekli 3 şart var. Biri yaş, biri yıl diğeri de prim. Yıl ve primini tamamlamış ama yaşını tamamlayamamış olan kişiler bu gruba giriyor. Burada önemli bir tarih var. 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmuş ve Bağkurlu veya memur olmuş, yani ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlayan insanlar için prim ve süre şartı vardı ama yaş şartı yoktu. Belli bir prim ve süreyi doldurunca emekli olabileceklerdi. Ama 1999 yılında yasa değişikliği oldu. Kademeli olarak emeklilik için yaş şartı geldi. Emekli olma yaşları biraz ileriye gitmiş oldu." dedi.

İşte EYT ile ilgili detayların yer aldığı özel videomuz…

EYT nedir? Kimleri ilgilendiriyor? İşte EYT şartları ile ilgili detaylar