ABD’de Türk lojistik merkezine ihtiyaç var

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İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, dünyanın önemli pazarlarında Türk lojistik merkezlerinin kurulması gerektiğini belirterek, "ABD'de bir lojistik merkezine ihtiyacımız var. Çünkü bir Amerikalı mağazaya gittiğinde o anda varsa alıyor, yoksa almıyor" dedi. Tahran ve Şikago Türk Ticaret Merkezi'nin kapanmasına ilişkin ise Avdagiç, ticaret merkezleri yerine lojistik merkezlerine ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı. Avdagiç, "Mesela, Türkiye'de en büyük fayans üreticisi olan bir holdingin CEO'suna Amerika'daki iş fırsatını sordum. 'Sadece karo pazarında 600 bin dolarlık bir fırsat bulunduğunu ancak fayansı direkt orada satıyor olmaları gerektiğini' söyledi. O müşteri, 4 ay sonra Türkiye'den fayans gelecek diye beklemiyor. Bizim ABD'de Türk lojistik merkezine ihtiyacımız var. Yurtdışındaki çalışmaların, Türk Ticaret Merkezi'nden Türk lojistik merkezine doğru evrilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Türkiye milli katılımı ilk kez bu yıl İTO tarafından gerçekleştirilen The Hotel Show Dubai Fuarı'nı ziyaret eden Avdagiç, son dönemde inşaat ve enerji ile ilgili krediler konusunda sıkıntılara da değindi. Avdagiç, "İnşaatta, sektörün kendi yol haritasını görememelerinden kaynaklı eksiklikler ve yanlışlıklardan dolayı bir arz fazlası oluştu. Türkiye'de inşaat finansmanında, konut finansmanında yeni modele geçmeliyiz. Biz artık konut finansmanında arsa finansmanı yapmamalıyız" dedi. Avdagiç, Devletin, bina değerine kendi tespit edeceği bir arsa değeri ekleyip oluşan değeri finansal açıdan destekleyebileceği önerisinde bulundu.