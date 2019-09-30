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ne kadar? , , ve diğer bankaların kredi faiz oranları son durum!

Kredi faiz oranlarının düşürülmesi ile beraber konut, ihtiyaç veya taşıt kredisi almak isteyen vatandaşlara büyük fırsat doğdu. Uzmanlar konut piyasasındaki hareketlenmenin diğer sektörlere de yansıdığını belirtirken bankalardan peş peşe geldi. Vatandaşlar da bu süreçte Akbank, , , , , İş Bankası, TEB, QNB Finansbank ve diğer bankaların hangi oranları uyguladığını takip ederek, kendileri açısından en uygun kredi seçeneğine ulaşmak istiyor. İşte son durum…

Giriş Tarihi: 30.9.2019 11:17 Güncelleme Tarihi: 30.9.2019 11:17
Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları son durum!

Merkez Bankası tarafından politika faizlerine indirim yapılmasının ardından ekonomi oldukça hareketlenmiş ve bankalar tarafından önemli düşüşler yaşamıştı. Kredi kullanarak ihtiyaçlarını gidermek ve ev - otomobil gibi isteklerini gerçekleştirmek isteyen kişiler ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi almak için bankaların yaptığı kredi faiz indirimlerini yakından takip etmeye başladı. İşte !

GÜNCEL FAİZ ORANLARI!

Haberimizin devamından , Akbank, TEB, , Yapıkredi, Halbank, Denizbank, , İş Bankası, TEB ve diğer bankaların en güncel ve son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarına ulaşabilirsiniz.

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Kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları son durum!
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