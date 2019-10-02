Thomas Cook’un Türkiye’ye borcu 350 milyon euro

BUGÜN NELER OLDU

Turızm İstişare Kurulu'nca (TİK), İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından bir an önce yeni tur operatörü anlaşmalarının teşvik edilmesi gerektiği belirtilerek, yabancı tur operatörlerinin temsilci ve sorumlu seyahat acentesi olmadan Türkiye'de tahsis sözleşmeleri yapmasının önlenmesi önerisinde bulunuldu. Bu iflasın, Türkiye turizm sektörü için olağan dışı bir durum oluşturduğu vurgulanan açıklamada, Thomas Cook'un iflasının ardından TİK'in yaptığı hasar tespitlerine de yer verildi. Açıklamada, "Thomas Cook'un, başta konaklama olmak üzere tedarikçilerle doğrudan sözleşme ve fatura ilişkisi kurarak çalışması nedeniyle Türk turizm sektörüne 350 milyon euronun üzerinde borcu olduğu tahmin ediliyor" denildi.