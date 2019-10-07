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Dev fuar Çarşamba günü ’da başlıyor

, , Çarşamba günü ’da başlıyor. ile 3 katlı ’nin son hali ve dev projeler, 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı’nda görücüye çıkacak

Giriş Tarihi: 7.10.2019 16:07
Dev fuar Çarşamba günü Ankara’da başlıyor

Asya ve Avrupa'yı birleştiren özel coğrafi konumu ve son dönemde gerçekleştirilen dev ulaştırma projeleri ile Türkiye, dünyanın markajında! Bu kapsamda her sene dünya ülkeleri tarafından merakla takip edilen 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı, "Mega Projeler Kahramanlarını Çağırıyor" mottosu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan'ın himayelerinde, 9-11 Ekim'de, Ankara'da, ATO Congresium Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek.

Türkiye'nin mega projelerinin yer alacağı, 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli ile 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyol Projesi gibi mega projelerin son halinin paylaşılacağı fuar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından açılacak.

Yurtdışı ve yurt içinden önemli projelerin lansman sunumları ile yeni teknolojilerin tanıtılacağı 4. Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nda, sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

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Dev fuar Çarşamba günü Ankara’da başlıyor
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