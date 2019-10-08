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Akıllı telefonlardan da çıkış harç pulu alınabilecek

Harç pulu alımında yeni dönem başlıyor. çıkış harç pulları, havalimanlarında bu amaçla bulundurulan makinelerin yanı sıra akıllı telefonlardan da elde edilebilecek.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 10:36 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 10:38
Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre pul ücreti, android ve iOS uyumlu bir mobil uygulama kullanılarak kredi kartıyla ödenebilecek.

Uygulama sayesinde bilgiler doğrudan pasaporta işlenecek, mobil işlem yapanların yurt dışına çıkarken pul ya da dekont ibraz etmeleri gerekmeyecek. Bu sayede hızlı geçiş yolcuları için önemli kolaylık sağlanmış olacak.

MAKİNELERDE KISA YAZILIŞI: NFC

Harç pulu bedelini gider olarak yazmak isteyenler elektronik ortamda dekont oluşturabilecek. İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarındaki makinelerde kısa yazılışı "NFC" olan yakın alan iletişimi ödeme sistemini destekleyen cep telefonları da kullanılabiliyor.

Böylece birden fazla noktadan hızlı bir şekilde hizmet sunularak gümrüklerdeki bekleme sürelerinin kısaltılması ve yurt dışına çıkışın kolaylaştırılması amaçlanıyor.

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Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek
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