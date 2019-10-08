Thomas Cook’un son yolcusu da uğurlandı

BUGÜN NELER OLDU

23 Eylül'de iflasını açıklayan İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un Türkiye'de bulunan tüm yolcuları evlerine uğurlandı. Dün Antalya Valiliği'nce yapılan açıklamada, Thomas Cook'un iflasının duyulmasından itibaren, kente tatil için gelen 13 bin 879 turistin ülkelerine sorunsuz şekilde gönderildiği bildirildi. Antalya'nın yanı sıra Ege'de konaklayanların da sorunsuz bir şekilde uğurlandığını vurgulayan Güney Ege Otelciler Birliği Başkanı Bülent Bülbüloğlu, "Bölgemizde bulunan son yolcuları 6 Ekim'de uğurladık. Artık ülkemizde hiç Thomas Cook yolcusu kalmadı" dedi. 23 Eylül'den itibaren Türkiye'de konaklayan tüm Thomas Cook yolcusunun hem konaklama hem de dönüş maliyetlerinin İngiltere Kamu Otoritesi (ATOL) tarafından karşılandığını aktaran Bülbüloğlu, "Önceliğimiz yolcuları sorunsuz bir şekilde uğurlamaktı. Bunu yaptık. Şimdi faturalarımızı ATOL ile paylaşacağız. Henüz ödemelerimizi almadık ancak kısa sürede alacağımızı umut ediyoruz" diye konuştu.Thomas Cook'un temmuz- ağustos dönemini kapsayan ödemelerini yapmadığını anlatan Bülbüloğlu, "Yaklaşık 3 aylık dönemi kapsayan bir ödeme var. Biz otelciler olarak İngiltere ve Hollanda'daki hukuk büroları ile görüşüyoruz. Her iki ülkede Thomas Cook'a karşı alacak davası açacağız" dedi.THOMAS Cook'un iflası nedeniyle zarar gören işletmelerin kredi destek paketine başvurularının başladığını anlatan Bülbüloğlu, "Paket 50 milyon euro olarak açıklandı ancak Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy bize bunun artırılabileceği mesajını verdi. Paketin tutarı 60-70 milyon euroyu bulabilir" dedi.