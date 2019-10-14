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Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 14 Ekim canlı dolar alış satış fiyatı burada!

Dolar fiyatlarında gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son dönemde çizdiği dengesiz grafikler ile yatırımcısından birikimcisine her kesim tarafından merak edilen kur, dünya piyasasında da güvenilirliğini kaybetmeye başladı. Ekonomistler, şu noktada altının dolardan daha iyi bir yatırım aracı olduğunu belirtiyor. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? Sabah.com.tr olarak 14 Ekim canlı dolar alış satış fiyatını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 14.10.2019 10:49
Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 14 Ekim son dakika canlı dolar alış satış fiyatı burada!

Dolar fiyatlarında yaşanan anlık değişimler ve gelişimler vatandaşlar tarafından olarak takip ediliyor. Ekonomi uzmanları şu noktada döviz kurlarına yatırım yapmak yerine altına yatırım yapmanın daha garantici bir çözüm olacağını savunuyorlar. Peki, dolar kuru bugün ne kadar? Öte yandan ülkemizde de yurtdışı seyahatine gidecekler, yatırımı yapacaklar ve yabancı ülke menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapacakların en önemli gündeminde döviz kurları yer alıyor. Peki, , kaç TL? 14 Ekim canlı dolar Euro alış satış fiyatını sizler için hazırladık…

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR? 14 EKİM CANLI DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI BURADA!

Dolar kuru ile ilgili son dakika değişimlerini bu başlık altından takip edebilir, anlık gelişmeleri gözlemleyebilirsiniz…

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Dolar kuru bugün ne kadar oldu? 14 Ekim son dakika canlı dolar alış satış fiyatı burada!
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