Tokyo’da şov başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

Buyıl 46'ıncısı düzenlenen Tokyo Otomobil Fuarı kapılarını açmak için gün sayıyor. 24 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda, otomotiv dünyasındaki yeni teknolojiler sergilenecek. İki yılda bir düzenlenen fuar her zaman olduğu gibi Japon markaların gövde gösterisine sahne olacak. Fuara Subaru, Dahiatsu, Toyota, Isuzu, Hino, Suzuki, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Lexus gibi Japon markalar katılacak. Tokyo Otomobil Fuarı'nda Japonlar dışında bazı Fransız ve Alman markalar yer alacak. Bunlar Alpine, Renault, Mercedes- Benz ve smart. Fuarda Toyota ikinci nesil Mirai konseptini sergileyecek. Japon marka, hidrojen yakıt hücreli Mirai'yi ilk olarak 2014'de tanıtmıştı. Mitsubishi Motors, fuarda elektrikli SUV MI-Tech Concept ve yeni Super Height K-Wagon Concept olmak üzere iki yeni aracını tanıtacak. Lexus ise fuarda yüzde 100 elektrikli konsept aracının dünya tanıtımını gerçekleştirecek. Hibrit otomobiller üreten lüks marka, daha önce de hidrojen yakıtlı bir konsept model geliştirmişti.Geçmiş yıllarda 1 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırlayan Tokyo Motor Fuarı'na ilgi azalıyor. 2017'de düzenlenen 45'inci Tokyo Motor Fuarı'nı ziyaret edenlerin sayısı 771 bin oldu. 2013'de bu sayı 902 bin, 2015'de ise 812 bindi.