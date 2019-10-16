İstanbul iş dünyası Barış Pınarı için tek yürek oldu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyasının desteği çığ gibi büyüyor. İstanbul iş dünyası temsilcileri, harekâta destek olmak amacıyla bugün İstanbul'da basın toplantısı düzenleyecek. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan açıklamaya göre, İTO, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAKİŞ) İstanbul İl Başkanlığı, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) İstanbul İl Başkanlığı, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) İstanbul 1. Bölge Temsilciliği, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen) İstanbul İl Temsilciliği ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığı'nın başkan ve temsilcileri, harekâta destek olmak amacıyla bugün saat 09.30'da İTO Merkez Bina'da basın toplantısı yapacak.Barış Pınarı Harekâtı'na değişik meslek odalarından da destek açıklamaları geldi. İstanbul Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atayık, "Bölge ve dünya barışına katkı sağlamak amacıyla Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekâtı'na ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren 40 bin kuyumcuyu temsil eden kuyumcu oda ve dernekleri olarak destek veriyoruz. Devletimiz ve şanlı ordumuzun güçlü duruşunun yanındayız" ifadelerini kullandı. OSTİM Sanayici ve İş insanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci de, harekâta destek verdiklerini belirterek, "Bölgeye kalıcı barışın gelmesi için yapılan operasyon haklı ve zorunludur" dedi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı inşaat, harita ve kadastro, jeoloji ve orman mühendisleri odalarının Bursa şubeleri de, harekata destek verdiklerini açıklarken, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Senatosu, Barış Pınarı Harekatı'na destek mesajı yayımladı. Üniversite senatosu olarak TSK'nin başarıyla yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nın arkasında olunduğu ve bu operasyonların desteklendiği bildirilen açıklamada, "Ülkemizin ve bölgemizin birliği, dirliği, sulh ve selameti için harekatın tüm terör odakları temizleninceye ve terör tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam etmesi temennimizdir" ifadeleri kullanıldı.