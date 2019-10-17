THK Başkanlığı’na kayyum atandı

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Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığı'na Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik kayyum atandı. THK'ye kayyum atanması talebiyle açılan davanın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmasına, davacı THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK başkanlığı avukatları katıldı. Kuruma temsil kayyumu atanmasını talep eden Köroğlu, "Yönetim kurulu üyelerinin birçoğu yönetimden ayrılmıştır. Yönetim tek başına idare edilmektedir. Bu da hukuksuzluklara neden olmaktadır. Kuruma son genel kurul yapısı ile olağanüstü ve seçim gündemli temsil kayyumu atanmasını talep ediyoruz" dedi.