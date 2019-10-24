Tasarımcı annelerden dâhi buluşlar

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İki çocuk annesi Hayrünnisa Kızılaslan ile bir çocuk sahibi ortağı Tuğçe Demir, kendi bebeklerinde ihtiyaç duydukları ürünleri tasarlayarak bebek ve çocuk sahibi annelere sundular. Ürünleri anne hassasiyeti ile tasarlayıp Zuppers markasıyla ürettiklerini belirten Hayrunisa Kızılaslan, "Kendi bebeklerimizde ihtiyaç duyduğumuz ürünleri anne hassasiyeti ile tasarladık. Bir ürünün 8 farklı şekilde kumaşı kayın ağacı lifinden elde edilen viskon kumaşla ürettik. Kanserojen boyalar kullanılmadan üretilen bu organik kumaş ile puset örtüsü, 360 derecelik emzirme örtüsü, anneye mahrumiyet sağlayan örtü, mama sandalyesi, market arabası ve siling örtüsü olarak kullanılan bebek sağlığına zarar vermeyen ürünlerdir" dedi.