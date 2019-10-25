Türkiye'de bir ilk! Bor Karbür Tesisi'nin temeli atıldı

Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde ETİ Maden Bor Karbür Tesisi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, bor madeninin yirmi yıllık bir dönüşüm süreci geçirdiğini söyledi.24 ayda yapımı tamamlanarak, 70 milyon dolara mal olacak olan Türkiye'nin ilk Bor Karbür Üretim Tesisinde üretilecek ürünler, zırh üretimi ve nükleer gibi stratejik sektörlerde kullanılabilecek. Dünya bor rezervinin yüzde 73'üne sahip olan Türkiye, açılan tesisle birlikte bor madeninde katma değeri arttıracak.

Bundan 20 yıl önce yaptıkları satışlarda ton başına 150-200 dolar arası kazandıklarını aktaran Keleşer, şöyle konuştu:

"20 yıl içinde geldiğimiz noktada boru rafine ürün olarak satar duruma geldik. Böylece 150-200 dolar olan rakamı 500-600 dolarlara çıkardık. Eti Maden olarak bugün 32 tesiste, 17 çeşit ürün satıyoruz. Açılışını yaptığımız tesis, ülkemiz için son derece önemli bir tesistir. Bor karbür yeryüzünde elmastan sonra gelen en sert ve dayanıklı malzemedir. Bu tesis sayesinde elde edeceğimiz bor karbür tozlarıyla kişisel zırhlama, helikopter koltukları ve tanklarda zırhlanma yapılabilecek. Böylece 20 yıl önce bir birim değer kazandığımız boru dörde, oradan 200'e, bu ürünlerle 2 bine, nükleer santral için kullanılacak malzemeyle 4 bin katına çıkaracağız."

En iyi savunmanın üretim olduğuna değinen Keleşer, Eti Maden'in üretimle geleceğe doğru sağlam adımlar attığını belirtti.

Keleşer, bilgi birikimi ve teknoloji alanında iş birliği yapılacak CMEC şirketini Türkiye'ye yatırıma devam edeceklerini, CMEC'nin 40 yıllık bir deneyime sahip olduğunu dile getirerek, "Eski bir Çin atasözü binlerce kilometrelik bir yolculuğun tek bir adımla başladığını söyler. Bizler Türkiye pazarında yatırım ve proje yapmaya dün olduğu gibi yarın da devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Bakan Dönmez tarafından temeli atılan tesisin 24 ayda bitirilmesi hedefleniyor. Tesiste, 250 kişi istihdam edilecek ve savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu bor içerikli malzemeler üretilecek.