Avrupa’da örneği yok 1.5 milyar dolarlık yatırım

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Kalyon Enerji, güneş enerjisi yatırımı için dünyanın en büyük firmalarından CETC ile (Çin Elektronik Teknoloji Grup) anlaşma imzaladı. Çinli şirket, 400 milyon dolara mal olacak, ingot, wafer, hücre ve modül imalatını ilk defa tek çatı altında (entegre) yapabilen güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasını teknolojik olarak kuracak. 2 yıl süresince fabrikanın işletmesi ve Ar-Ge'sinde Kalyon Grubu'yla birlikte çalışacak. 4 imalatı entegre halde tek başına yapabilen bu nedenle Avrupa'da örneği olmayan fabrika, 2020'nin ilk yarısında üretime başlayacak.Pekin Devlet Konukevi'nde düzenlenen imza töreni Kalyon Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile Çin Halk Cumhuriyeti Finans Bakan Yardımcısı ve Çin'in ilk uydusunu yapan, savunma sanayi firması China Elektronics Technology Corporation (CETC) Başkanı Xiong Qunli arasında yapıldı. Törene, Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen de katıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Cumhuriyet Bayramı coşkumuz ülkemize yaptığımız bu dev yatırım ile daha da katlandı. 2020 ilk çeyrek sonlarında faaliyete girecek Türkiye'nin ilk entegre güneş paneli fabrikamızla yeni başarı hikâyeleri yazacağız" dedi. Ankara Başkent OSB'de, 80 bin metrekarelik alanda kurulacak panel fabrikası, Nisan 2020'de deneme üretimine başlayacak. Tesisin, ilk panelleri Karapınar'daki güneş enerjisi santraline kurulacak. Fabrikada 1.300 kişi çalışacak.KALYON Enerji, YEKA GES-1 projesi kapsamında Ankara Başkent OSB'de hayata geçirdiği yerli güneş enerjisi fotovoltaik panel üretim fabrikasının yanı sıra Konya Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin inşaatına da devam ediyor. Şirket, bu yatırımı için de 1.1 milyar dolar harcayacak. İnşaatı 3 yıl sürecek olan proje, tamamlandığında 1 milyondan fazla hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak. 3.5 milyon güneş panelinin kullanılacağı santral, yılda 2.5 milyar kWh elektrik üretecek. Kalyon Grubu hem güneş santraline hem de panel fabrikasına 1.5 milyar dolar yatırım yapacak.KALYON Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Güneş paneli projesi için dünyanın farklı ülkelerinden alanında uzman kişilerden oluşan bir ekip kurduk. 2020 ikinci çeyrekte faaliyete geçtiğinde yılda 500 mw üretim, 58 milyon dolar ihracat kapasitesine sahip fabrikamız 8 ayrı tesisi de (ingot, wafer, hücre ve modül tesisleri, atık su geri dönüşüm tesisi, atık deposu, trafo merkezi ve yardımcı tesisler binası) bünyesinde bulunduracak. Fabrika bünyesinde 800, Ar-Ge Merkezi'nde ise 100 mühendis çalışacak. Bu merkeze 10 yılda 87 milyon dolar kaynak aktarılacak" dedi. Panel fabrikasında üretilecek tamamı yerli ürün güneş panelleri ile kurulacak 1.300 mw kapasiteli Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'yle ilgili de bilgi veren Kalyoncu, "Bu santral Avrupa'nın en büyük kurulu güneş santrali unvanına sahip olacak. Bu vesileyle toplam enerji yatırımlarımızın kapasitesi 3GW mertebesine ulaşacak. Bölgedeki lider enerji grubu olacağız" açıklamasında bulundu.