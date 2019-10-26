Boydak’ın adı Erciyes Anadolu Holding oldu

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün finansörü olduğu gerekçesiyle el konulan, üç yıldır Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yönetilen Boydak Holding'in adı değiştirildi. Kayseri merkezli şirket bundan sonra yoluna Erciyes Anadolu Holding olarak devam edecek.Kayseri'de holding merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan TMSF Başkanı Muhittin Gülal, Boydak isminin FETÖ ile bütünleştiğini ve bunun markaya zarar verdiğini belirterek, "Biz holdinglerin sadece rakamlarını değil imajlarını da yönetiyoruz. Boydak ismi artık markanın büyümesinin önünde bir engel oluşturuyordu. Marka imajına olumsuz yansıyordu. Biz de holdingin adını Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirdik. Yeni markamız adını Anadolu'nun en ihtişamlı dağından gücünü de milletinden alıyor. Holding bünyesindeki marka isimlerinde ise herhangi bir değişiklik olmayacak" dedi. Eylül 2016 tarihinde devraldıkları holdingin yükselen bir başarı grafiği olduğunu dile getiren Gülal, şu bilgileri verdi: "Devraldığımız gün itibarıyla 5.8 milyar lira özkaynağı olan holding, şu an 9 milyar lira öz kaynağa ulaştı. Burayı devir tarihinden bu yana yüzde 55 büyüttük. Yine 5.5 milyar lirada aldığımız ciro şu anda 8.5 milyar lira seviyesine ulaştı. Ciro olarak da yüzde 70 seviyesinde büyüttük. Kârlılığa baktığımızda devir tarihinde 562 milyon lira olan bu rakam, bugün 865 milyon liraya ulaştı. Burada da yüzde 54 seviyesinde bir artış sağlamış olduk. Aktif büyüklük olarak 7.6 milyar liraya alınan holding, bugün 12.6 milyar liraya ulaştı. Bugüne kadar yüzde 64 seviyesinde büyütmüş olduk. Şirketin ödediği vergiler aynı dönemde yüzde 81.6'lık artışla 305 milyon 554 milyon liraya çıktı. Devraldığımız gün itibariyle holdingin 383 milyon dolar banka borcu vardı. Bugün bu rakam 101 milyon dolar seviyesinde."