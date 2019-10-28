2025’te faturaların %75’i dijitale geçiyor

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Modernvergi yazılımları ve raporlama çözümleri alanında faaliyet gösteren Sovos'un Türkiye'den Foriba'yı satın almasının ardından yeni planlar devreye girdi. Sovos Avrupa Yönetici Direktörü James Buckley ve Sovos Foriba CEO'su Koray Gültekin Bahar, dijital dönüşümün yanısıra simitçiden, büfeye kadar tüm esnafın cebini POS'a çevirecek uygulamaya yönelik yeni bir ürünleri olacağını aktardı. Global e-Dönüşüm pazarına ilişkin bilgiler de veren Buckley, "Ekonomileri katma değerli vergiye dayanan ülkelerde yer alan işletmelerin, 2025'e kadar tüm faturalarının yüzde 75'ini elektronik ortama geçirmesi bekleniyor" dedi. Koray Bahar ise, "e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar gibi uygulamalar hayata geçecek. Bu konuda hazırlıkları tamamladık. 5 ödeme firması ile anlaşma yaptık" şeklinde konuştu.