FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2019 Ekim ayı FED faiz kararı sonrası indirim olacak mı?

FED faiz toplantısı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ABD merkez Bankası'nın (Fed) internet sitesinde yayınlanan programa göre, 2019 Ekim ayı faiz toplantısı tarihi ve saati belli oldu. Özellikle dolar kurunu etkileyecek olan kararda yatırım yapmak isteyen kişilerin yanı sıra FED faiz indirimi bekleyen vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar gözlerini Merkez bankasının faiz kararı sonrası Fed'in PPK toplantısına çevirdi. Peki FED faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2019 Ekim ayı FED faiz indirimi yapacak mı?

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merakla beklenen FED faiz toplantısı için geri sayım sürerken, Amerikan Merkez Bankası Fed, Ekim 2019 PPK toplantısı tarihini ve saatini belirledi. Haberimizde FED faiz toplantısı hakkında detaylara erişebilirsiniz.