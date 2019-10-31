11 Kasım’da 11 milyon fidan dikilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 11 Kasım'da Türkiye genelinde aynı anda 11 milyon fidan dikimi yapılacağını söyledi. SABAH Gazetesi ve atv Televizyonunu ziyaret eden Pakdemirli, "Herkesi bu işin içine dahil edelim diye yola çıktık. 11 Kasım günü saat 11.11'de tüm Türkiye'de 2023 noktada aynı anda 11 milyon fidan dikmek istiyoruz" dedi.







Bakan Pakdemirli, SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Metin Yüksel, atv Genel Müdür Yardımcısı Dilaver Kıvrak ve yazı işleri yöneticilerine fidan dikim projesiyle ilgili bilgi verdi. Projenin zihinlere kazınmasını istediklerini belirten Pakdemirli, "Bunun için aynı saatte, aynı dakikada yapacağız. Türkiye'de aynı anda tüm ekranlarda ve platformlarda yayınlayabilirsek, ilgiyi artırabiliriz" dedi.

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MEZUNİYETE FİDAN ŞARTI

Diğer bakanlıklar ve muhalefet partileriyle de görüşerek Türkiye'nin her noktasına ulaşmak istediklerini anlatan Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu: "Gençleri fidan bilinciyle yetiştirmek istiyoruz. Özellikle gençlerimizi ilk yıllarda toprakla ve ormanla haşır neşir hale getirebilirsek, o birliktelik ömür boyu devam ediyor. Diğer bakanlıklarımız da bize bu konuda destek veriyor. Gençlerimizin mezuniyeti öncesinde bazı mecburiyetler getirebilir miyiz? 'Şu kadar fidan dikmeden mezun olamayacaksın' gibi bazı yaklaşımlar getirmek istiyoruz." Bakanlık, fidan sahiplenme ve bilgilendirme çalışmalarını proje için kurulan 'gelecegenefes.com' adlı internet sitesinden yürütüyor.