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, TOTAL ve M Oil için ile görüşmelere başladı

, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri TOTAL ve M Oil'in operasyonlarını satın almak için ile görüşmelere başladığını duyurdu. OYAK Genel Müdürü ,  "Milli sanayi, daha yüksek istihdam, daha kaliteli hizmet vizyonumuz ve stratejik sektörlerde konumlanma, sektörel çeşitlilik ile sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında OYAK'ı geleceğe taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz" dedi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 1.11.2019 17:13
OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı

Mesleki emeklilik fonu OYAK, akaryakıt ve otogaz dağıtım şirketleri TOTAL ve M Oil operasyonlarını satın almak için Demirören Holding ile görüşmelere başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TOTAL Oil Türkiye ve M Oil şirketlerinde yaklaşık 900 istasyon ile faaliyet gösteren Demirören Holding ile masaya oturan OYAK, satın alma için kapsamlı inceleme sürecini başlattı. 'Yeni sektörlere odaklanarak sürdürülebilir büyüme' stratejisine sahip OYAK, şirketlerde kapsamlı incelemelerde bulunacak.

"STRATEJİK HEDEFLERİMİZE KATKI SAĞLAYABİLECEK FIRSATLARI TİTİZLİKLE İNCELİYORUZ"

Kaynakların verimli kullanılması, varlıklardan sürdürülebilir maksimum getiri elde edilmesi ve ülke ekonomisine katkıda bulunma hedefi ile çalışmalarını sürdürdüklerini belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye'nin en büyük ikinci sanayi grubu olarak, milli ekonominin kalkınmasına 58 yıldır hizmet ettiklerini söyledi.

Türkiye'de ve dünyada fırsat olarak gördükleri yatırımlara devam edeceklerini belirten Erdem, "Milli sanayi, daha yüksek istihdam, daha kaliteli hizmet vizyonumuz ve stratejik sektörlerde konumlanma, sektörel çeşitlilik ile sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz kapsamında OYAK'ı geleceğe taşıyacak hamlelerde bulunuyoruz. 30'un üzerinde ana sektörü doğrudan etkileyen ve yaklaşık 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan akaryakıt dağıtım sektörünü de değerlendiriyoruz. Farklı iş kollarında arayışlarımız ile bir yandan sayısı 400 bini aşan üyelerimize yüksek kalitede hizmet sunup birikimlerine reel getiri sağlarken, diğer yandan da ülkemizin büyüme ve istihdam yaratma hedeflerine ortak olmaya devam edeceğiz." dedi.

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OYAK, TOTAL ve M Oil için Demirören Holding ile görüşmelere başladı
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