TL’ye geçiş başladı

Son dönemde ekonomide elde edilen kazanımlara rağmen tartışma konusu olan dolarizyonda artış trendi dururken, Türk Lirası'na geçiş hız kazanmaya başladı. 2019'un son Enflasyon Raporu'nun bilgilendirilmesi amacıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, son dönemde yurtiçi yerleşiklerin tercihlerini TL'den yana yapmaya başladıklarına dikkat çekti.



DOLARİZASYON YAVAŞLADI

Dolarizasyon konusunda değinen Uysal, "Özellikle son dönemdeki mevduat büyümesinin Türk Lirası ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Dolarizasyonda çok ciddi bir çözülme yok ama yatay bir seyre girdi. Yeni mevduat artışlarının ağırlıklı Türk Lirası tarafında olduğunu gözlemliyoruz. Enflasyon tarafındaki iyileşme, belirsizliklerin azalması ve güven ortamının artması yatırımcıların portföy tercihlerini etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Baki Atılal: Merkez Bankası’nın elinde şu an 50-100 baz puanlık faiz indirim alanı daha var

TL MEVDUAT TARİHİ ZİRVEDE

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre de 4 Ekim tarihinde 1 trilyon 129 milyar lira olan TL mevduat hacmi, 25 Ekim itibarıyla 1 trilyon 172 milyar lira ile tarihi zirveye çıktı. TL mevduatta 20 günde 43 milyar TL artış gözlendi. Aynı dönemde döviz hesaplarındaki büyüme 1.3 milyar dolarda kaldı.



ENFLASYON TAHMİNİ AŞAĞI ÇEKİLDİ

Öte yandan Merkez Bankası, üçüncü enflasyon raporunda yüzde 14.6'dan 13.9'a indirdiği yıl sonu enflasyon tahminini, dün yüzde 12'ye düşürdü. 2020 için belirlenen yüzde 8.2'lik tahminde değişiklik yapılmadı. Uysal, enflasyonun 2021 sonunda yüzde 5.4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını söyledi.







SWAP'TA DIŞA BAĞIMLILIK BİTTİ

Merkez Bankası'nın, bankacılık sistemine yaptığı fonlama kanallarında swapın payının artıp artmadığına ilişkin sorusu üzerine Uysal, TCMB'nin ana fonlama kanalının haftalık repo faizi olduğunu fakat son dönemde swap kanalıyla bankalara fonlama imkânı sağladığını, bankacılık sektörünün bilanço yapısının da buna ihtiyacı olduğunu söyledi. Uysal, halihazırda yurt dışı piyasalarla da swap işlemleri gerçekleştirmekle birlikte tamamen oraya bağımlı olmayacak şekilde belli limitler dahilinde işlemlerin gerçekleştirildiğini ifade ederek, bunların para politikasıyla ve enflasyon hedefleriyle uyum içerisinde götürüldüğünü kaydetti. Kamu bankalarının kredilerde öncü olduğunu kaydeden Uysal, son dönemde özel bankaların da rekabetçi olmaya başladığını söyledi.



BAŞKAN MURAT UYSAL İLETİŞİM DERSİ VERDİ

Merkez Bankası, Enflasyon Raporu'nu dün bankanın Karaköy'deki İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantı ile tanıttı. 7 Temmuz'da başkanlığa atan Murat Uysal, dün iletişim açısından da başarılı bir sınav verdi. Analist ve basın mensuplarının tüm sorularını yanıtlayan Uysal'ın, katılımcılara ilgisi toplantı sonrasında devam etti. Uysal ve Başkan Yardımcıları toplantının ardından ekonomist ve gazetecilerle bir süre sohbet etti.

Sohbet esnasında Enflasyon Raporu sunumunun ilk defa İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Uysal, "İstanbul'da olduğumuz zaman toplantılara burada devam edebiliriz. Kendi yerimizde imkân vardı. Burayı değerlendirmeyi tercih ettik" dedi. Merkez Bankası'nın iletişim politikasına da değinen Uysal, kendilerine yöneltilen sorulara gayet açık ve net cevaplar verildiğini, şeffaf bilgilendirme yapıldığını ve açık iletişim kurulmasına özen gösterdiklerini sözlerine ekledi.



SİSTEM HER RİSKE HAZIRLIKLI

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının ekonomiye etkilerine yönelik görüşlerinin sorulması üzerine Uysal, "Türkiye'deki finansal sistem ve bankacılık sisteminin her türlü olası risklere karşı hazırlıklı ve dayanıklı olduğunu belirtmek isterim" mesajı verdi. Uysal, verilere odaklı hareket ettiklerini belirterek, "Tek haneli faiz zamanı gelince olur" dedi. Uysal ayrıca, "Değerleme hesabı ile ilgili çalışma yok" diye konuştu.