Altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Son günlerin en çok yatırım yapılan altın fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar yaşanmaya devam ediyor. Canlı altın fiyatlarını vatandaşlar an be an takip ediyor. Dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan sarı metale ilgi sürüyor. Peki 2 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 2 KASIM

Altın fiyatlarına ilişkin güncel gelişmeler haberimizde yer alıyor. İşte tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 277,81

SATIŞ: 277,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 444,68

SATIŞ: 454,67

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ:1.843,00

SATIŞ:1.871,00

