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ne kadar? 2 Kasım tam, cumhuriyet, gram ve fiyatı ne kadar?

Altın fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşanmaya devam ediyor. Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik vatandaşları sarı metale doğru yöneltiyor. Hal böyle olunca ‘’ bugün ne kadar?’’ sorusuna yanıt aranıyor. Güncel gelişmelerle birlikte yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte 2 Kasım tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 2.11.2019 12:47
Altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Son günlerin en çok yatırım yapılan altın fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar yaşanmaya devam ediyor. Canlı altın fiyatlarını vatandaşlar an be an takip ediyor. Dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan sarı metale ilgi sürüyor. Peki 2 Kasım altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 2 KASIM

Altın fiyatlarına ilişkin güncel gelişmeler haberimizde yer alıyor. İşte tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 277,81

SATIŞ: 277,90

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 444,68

SATIŞ: 454,67

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ:1.843,00

SATIŞ:1.871,00

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ:277,81

SATIŞ:277,90

piyasalar
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Altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
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