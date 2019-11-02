Türk Telekom’dan rekor büyüme

BUGÜN NELER OLDU

Yeniden yapılanma sürecini tamamlayan Türk Telekom, operasyonel başarısını finansal sonuçlarla taçlandırdı. Geçen yılki kur saldırısının bilançodaki tahribatını sona erdiren şirket, gelir, net kâr ve FAVÖK (amortisman ve vergi öncesi kâr) rakamlarında rekorlara imza attı. Türk Telekom, 2008'deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk dokuz aylık büyüme ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) değerlerine ulaştı.2019'un dokuz ayında son 7 yılın en yüksek dokuz aylık net kârını elde eden Türk Telekom, 2019'un dokuz ayında yıllık yüzde 15.6 büyüme ile 17.4 milyar TL gelir elde etti. 2008'deki halka arzdan bu yana ilk dokuz aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir artışı sağlandı. Türk Telekom'un FAVÖK'ü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.4 artarak 8.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom'un yatırım harcamaları da 2019'un dokuz ayında 2.8 milyar TL'ye yükseldi.Söz konusu dönemde 1 milyon 667 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 47.6 milyona taşıdı. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal, "30 bini aşkın çalışanımız ve 47,6 milyon abonemizle Türkiye'ye değer katmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Önal, borçluluk oranını ve yabancı para riskini de önemli ölçüde azalttıklarını bildirdi. Şirketin net borcunun 2018 sonundan beri 315 milyon dolar gerilediğini aktaran Önal, 2018'in üçüncü çeyreğinde 1.8 milyar dolar eşdeğerinde olan net açık yabancı para pozisyonunu bu yılın üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 446 milyon dolara düşürdüklerini vurguladı.