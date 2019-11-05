Gümrük malı yalanıyla sahte ürün satıyorlar

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Kozmetikte son kulanım tarihi geçen ürünleri piyasaya sürüp insan sağlığını hiçe sayan dolandırıcıların sıkça başvurdukları yöntemlerden biri de "gümrük malı" yalanı. Sahte ürünleri orijinal diye pazarlayan dolandırıcılar özellikle Anadolu'da otobüs konaklama tesislerinde, ünlü markaların sahte parfüm ve deodorantlarıyla kişisel bakım ürünlerini kasa kenarlarında orijinal oldukları iddiasıyla satıyorlar. Sahte parfüm üretimi işinde uzmanlaşan dolandırıcılar, bu ürünleri yasal olmayan yollarla yurtdışına bile ihraç ediyor. Bir dinlenme tesisinin marketinde çalışan kasa görevlisinin anlattıkları "gümrük malı" yalanıyla yapılan büyük vurgunu gözler önüne serdi: "Fiyatı orijinalinin üçte biri olan ürünlerle ilgili müşteri soru sorduğunda, 'Gümrükte kalan malları çektik. Elimizdeki ürünleri eritiyoruz' diye yanıt veriyoruz. Orijinali en düşük 300 lira olan bir parfümü 70-80 liraya satıyoruz. Gümrükten falan mal çektiğimiz yok. Bir üreticiyle anlaştık. Sattığımız üründen kâr alıyoruz. Tabii ki ürünlerin tamamı sahte."Kapanan Atatürk Havalimanı'nın Duty Free'sinden kalan ürünleri sattıkları yalanıyla da vatandaşı dolandıranlar var. Bu sahtekâr satıcılar AVM önlerinde, kalabalık caddelerde hatta otoparklarda dahi bu yalanla, THY personeli olduğunu iddia ettikleri sahte kartlarla illegal bir şekilde ucuza sahte parfüm satıyorlar.SAHTE ürün cenneti internette 'gümrük malı' adı altında onlarca site sahte ürün satılıyor. Siteler kapatılsa da yerine yenileri açılıyor ve dolandırıcılar internet üzerinden rahatlıkla sahte ürün satmaya devam ediyorlar. Üstelik bu dolandırıcılar vatandaşın geri gönderdiği ürünleri yeniden farklı siteler üzerinden satmaya devam ediyorlar.AVUKAT Vehbi Kahveci, 1 yılda 50-100 TIR arası sahte ürün yakalattıklarını sadece bir TIR'ın içinde yaklaşık 100 bin adet parfüm ve deodorant olduğunu söyledi. Sanayi sitelerinde büyük tanklarda yapılan kimyasal karışımların orijinal markaların şişeleriyle birebir ambalajlarda orijinal diye satıldığının altını çizen Kahveci, "Bu tamamen illegal yollarla yapılıyor" dedi.