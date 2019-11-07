Devler MAPIC’te buluşacak

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Fransa'nın Cannes şehrinde 13-15 Kasım 2019 tarihleri arasında 25'inci defa kapılarını açacak olan MAPIC, dünyanın önde gelen perakende sektörü temsilcileri ve markalarını gayrimenkul oyuncularıyla bir araya getirecek. Türkiye temsilciliğini Alkaş'ın üstlendiği fuarda Türkiye, 80'i aşkın firma ve 250 kişilik heyetle yer alacak. Turkish Brands standında ve fuar genelinde bu yıl 500'den fazla şirketler arası görüşmenin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer, "MAPIC, doğru yatırımcıyı, doğru zamanda, doğru kurumlarla bir araya getiriyor. Bu yıl da sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirerek, fikir alışverişine imkân tanıyan, deneyimlerin paylaşıldığı ve yeni işbirliklerinin doğduğu başarılı ve keyifli fuar geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.Uluslararası perakende ve gayrimenkul sektör temsilcilerine Türk perakende markalarını tek çatı altında tanıtmak için İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) işbirliği ile kurulan sinerjinin de etkisiyle fuarda büyük adımlar atılması bekleniyor. Bununla birlikte Turkish Brands çatısı altında yer alan Avva, B&G Store, D'S Damat, İpekyol, Kiğılı, Hemington, Penti, Perspective ve Yargıcı gibi markaların yanı sıra Türkiye'nin öncü markaları toplantılar için hazırlıklara şimdiden başladı. Stantla katılan firmalar arasında Polin, Dof Robotics, Turkmall ve V-Count yerini aldı. Fuarda Alışveriş Merkezleri Yatırımcıları Derneği'nin (AYD), MAPIC'in ilk gününde gerçekleştireceği geleneksel akşam yemeğinde Türkiye perakende ve gayrimenkul sektör liderleri uluslararası katılımcılarla bir araya gelecek. Türkiye'deki yatırımcıları buluşturacak "Turkey Investors Networking Dinner" ise geleceğe yönelik global işbirlikleri için zemin hazırlayacak. Türkiye perakende sektörünün öncü markalarının yurtdışına açılma hedeflerini destekleyen MAPIC'in "Yeni Perakende: Alanlar ve mekânlar yeniden tasarlanıyor" ana teması ile gerçekleştirileceğini belirten Aközer, "Hedefimiz, markalarımızın gerçekleştirdiği uluslararası sıcak işbirliklerinin devam etmesini sağlamak" dedi.