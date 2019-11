Dünyanın cazibe merkezi Türkiye

lbayraklar

Ekonomide yaşanan dengelenme sürecinin ardından Türkiye, yabancı firmaların yatırım rotasına girdi. Alman otomotiv devi Volkswagen'in Manisa'ya kuracağı fabrikanın ardından Ortadoğu'nun en büyük otomotiv üreticisi Khodro'nun Van'da 300 milyon dolarlık yatırımla dev bir üretim tesisi için görüşmelerini hızlandırması gözleri yabancılara çevirdi. Ancak son dönemde Türkiye'ye yönelik artan yatırım ilgisi sadece otomotiv sektörü ile sınırlı değil. Türkiye'ye son dönemde, kimyadan elektroniğe, gıdadan enerji sektörüne kadar birçok farklı alanda ardı ardına yatırımlar gelmeye başladı. Suudi SKY High Grup, Amerikalı kimya devi Axalta, Katarlı Meeza Expansion, Japon Hoshizaki Corporation, Global Investments Group gibi birçok dünya devi Türkiye'ye yatırım kararını açıkladı. Doğrudan satın alma ya da ortaklıkların yanı sıra sıfırdan yatırım için, İsveçli trafo devi ABB, Japon Panasonic ve Koreli paslanmaz devinin de aralarında bulunduğu pek çok şirket görüşmelerine hız verdi. Üretim gücü ve dev pazarlara yakınlığının Türkiye'nin cazibesini artırdığını söyleyen Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vahit Yıldırım, "Son dönemde birçok yatırım başvurusu alıyoruz. Dev firmalar yatırım için çok geniş alanlar talep ediyorlar. Sırada bekleyen pek çok firma var" diye konuştu.Katar merkezli bilişim teknolojileri hizmetleri sağlayıcısı Meeza'nın uluslararası kolu Meeza Expansion, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin yanı sıra ve Ortadoğu'da faaliyet gösteren Türk şirketi NGN ile ortaklık anlaşması imzaladı. Meeza yönetim kurulu üyesi ve Meeza Expansion CEO'su Ghada Philip el-Rassi ,"Anlaşma bize her iki şirketin de birbirlerinin yeteneklerini ve karşılıklı başarı için yerel pazar bilgilerini artırmalarını sağlayacak bir çerçeve sunuyor" dedi. NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Erol ise "Ortaklığımız, müşterilerimize katma değer yaratmamıza ve her iki ülkenin teknoloji ekonomisinin büyümesini hızlandırmamıza yardımcı olacak" diye konuştu.Dünyanınen büyük boya üreticilerinden Axalta Group, Türkiye'de ikinci fabrika yatırımını yaptı. Gebze'deki yaş boya fabrikasıyla Türkiye'ye adım atan Axalta, ikinci üretim tesisini Çerkezköy'de açtı. Royal firmasından satın aldığı fabrikada önemli miktarda yenileme ve modarnizasyon yatırımı yapan Amerikalı dev, burada üretime başladı. Türkiye'yi büyümek istedikleri bir pazar olarak konumlandırdıklarını söyleyen Axalta'nın Toz Boya Direktörü Klaus Gast, "Türkiye toz boyada Avrupa'daki en büyük pazar konumunda. İlk etapta pazarda yüzde 15 pay hedefliyoruz. Buradan ihracat da yapmayı planlıyoruz. Pazarda kalıcı olacağız" diye konuştu.Şirketler Grubu, Türkiye'ye yenilenebilir enerji tesisleri kurmak üzere dünya devleri ile ortaklık sözleşmesi imzaladı. Türkiye'de farklı sektörlere de yatırım yapmak amacıyla kurulan Albayraklar Almaden Global Enerji'ye Bahreyn merkezli Global Investments Group ortak oldu. Albayraklar Grup Başkanı Adnan Albayrak, YEKA-GES ihalelerine de girmeye hazırlanan ortaklığın Türkiye'ye yapmayı planladığı yatırım 3 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Öte yandan şirketin ürettiği, kablosuz elektroşok silahı yerli Wattozz'a da ortak üretim teklifi yağıyor.üretim izni verilen Malatya, Amerika ve Ortadoğu'dan yatırımcı akınına uğradı. Suudi SKY High Grup'un Türkiye CEO'su Abdullah Ali M. Alabdulkarim, kuruluş çalışmaları devam eden Yazıhan Sera İhtisas OSB'de, 200 dönüm arazi üzerinde kenevir üretmek için temaslarına hız verdi. Suudi grubun, ağırlıklı olarak medikal ve kozmetik sektörlerinde kullanılan CBD Oil olarak bilinen yağı üretmek için bu yatırımı yapmak istediği öğrenildi. 60 milyon dolara mal olacak yatırım için mevzuatta düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen yetkililer, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile görüşmelerin sürdüğü bilgisini verdi. Yetkililer, gerekli düzenlemenin ardından verilecek izinle, Suudi grubun hemen yatırıma başlayacağı söyledi.DÜNYA ilaç pazarında ilk 10'da yer alan ABD'li Gilead Sciences, Türkiye'de Hepatit B ilacı üretmek için 20 milyon liralık yatırım yaptı. Saya Group ile ortak yatırım yapan şirket, özel makine parkı kurdu. Pilot üretimi gerçekleştirilen ilacın dünyada pazarı 1 milyar doları buluyor. Söz konusu yatırımla Türkiye Hepatit B ilacını üreten 3'üncü ülke oldu. İlacın Nisan 2020'de piyasaya çıkmasını hedeflediklerini söyleyen Gilead Türkiye Sciences Genel Müdürü Şebnem Girgin, Türkiye'deki altyapının güçlü olduğunu gören başka firmaların da yatırıma ilgi duyduğunu söyledi. Girgin, "Yabancı firmalara referans olduk. Bizim üretime başlamamız diğer yatırımcıları etkiledi" dedi.mutfak ekipmanları sektöründe dünyanın en büyük üç firması arasında yer alan Japon Hoshizaki Corporation, Öztiryakiler'in yüzde 28.6 hissesini satın alarak Türkiye pazarına girdi. Öztiryakiler tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde 51 grup şirketi ve yaklaşık 13 bin çalışanı olan Hoshizaki Corporation ile varılan anlaşmanın Japon devinin Türkiye'ye ve kendilerine olan güveni gösterdiği belirtildi. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi: "Hoshizaki'den gelen talep üzerine bu ortaklığı gerçekleştirdik. Her iki şirketin sinerjisi Öztiryakiler'in hızlı büyümesine ivme katacaktır. Japon devinin Türkiye ekonomisine duyduğu güven gurur kaynağımız oldu."yatırım isteğinde çok büyük bir artış olduğunu söyleyen Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Vahit Yıldırım, özellikle OSB'lere yatırım talebi yağdığını söyledi. İsveçli trafo üreticisi ABB ve Japon Panasonic için GOSB olarak fabrika yatırımı yapacaklarını söyleyen Yıldırım, şu bilgileri verdi: "Her iki firma da bizden kendileri için fabrika yatırımı yapmamızı istedi. 'Kırılmaz kontrat' dediğimiz uzun vadeli sözleşmelerle buraları kiralayacaklar. Bu bizim için de çok cazip bir teklif oldu. Yatırımların fizibilite çalışmaları devam ediyor. Anlaşmaları yaptık. Başka firmaların taleplerini yerimiz olmadığı için karşılayamıyoruz. Şu anda tek sıkıntımız yatırım taleplerine cevap verememek."