SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı 1245 TL olacak! Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekliler senede iki zam ve iki ikramiye alıyorlar. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaş artışını alan vatandaşlar, iki bayramda da biner liralık ikramiyeyi ceplerine koymuşlardı. Ocak ayında yapılacak zam miktarının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Emekli Ocak zammı ne kadar olacak' aratmasını yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve açıklanan enflasyon rakamlarına göre yapılacak maaş artışını sizler ile paylaştık…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarını, açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda haberimizin içerisinde hazırladık. İşte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorusunun yanıtı…