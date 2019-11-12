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! En düşük emekli maaşı 1245 TL olacak! Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Türkiye’de 12 milyonun üzerinde emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmelerini yakından takip ediliyor. Gün içerisinde sıklıkla ‘Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak’ sorusu araştırılıyor. Bilindiği üzere yapılacak maaş artışındaki en önemli detay 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon rakamlar olacak. Geride bıraktığımız 4 aylık enflasyon rakamları neticesinde ise emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili tahminler ortaya çıkmaya başladı. Peki, en düşük ? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili detayları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 12.11.2019 09:55
SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı 1245 TL olacak! Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Türkiye'de milyonlarca vatandaş emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili gelişmelerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere emekliler senede iki zam ve iki ikramiye alıyorlar. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaş artışını alan vatandaşlar, iki bayramda da biner liralık ikramiyeyi ceplerine koymuşlardı. Ocak ayında yapılacak zam miktarının ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden '' aratmasını yapıyorlar. Sabah.com.tr olarak biz de konuyla ilgili son dakika gelişmelerini ve açıklanan enflasyon rakamlarına göre yapılacak maaş artışını sizler ile paylaştık…

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam miktarını, açıklanan enflasyon rakamları doğrultusunda haberimizin içerisinde hazırladık. İşte en düşük ? sorusunun yanıtı…

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SON DAKİKA! En düşük emekli maaşı 1245 TL olacak! Emekli maaşlarına Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
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