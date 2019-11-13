Canlı datayla milyonluk vurgun

BUGÜN NELER OLDU

Dijitalleşmenin artmasıyla kimlik değiştiren dolandırıcıların başvurduğu yeni bir yöntem tehlikenin boyutlarını da gözler önüne seriyor. Öyle ki elinize ulaşan kargodan satışını gerçekleştirdiğiniz araca, sağlık sonuçlarınızdan internetten yaptığınız alışverişe kadar kayda giren birçok verinin anlık olarak dolandırıcıların eline geçtiği ortaya çıktı. Veri merkezlerini hackleyerek, buradaki dataları dolandırıcılara satan şebeke, organize şekilde milyonluk vurgun yaptı.Emniyet birimlerinin titiz çalışmalarıyla gün yüzüne çıkan dolandırıcılık süreci ise şu şekilde işliyor: Vatandaşların internet üzerinden yaptığı işlemlerden anlık haberdar olan dolandırıcılar, bu veriler ışığında kişileri arıyor. Genellikle '444' veya '850' ile başlayan numaralardan arayan şebeke, "X bankasından arıyoruz. Bugün yaptığınız harcama ile ilgili teknik bir hata var. Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma sürecinin startını veriyor. Bir başka dolandırıcılık sistemi de kargo teslimatında işletiliyor. Kargosunu teslim alan kişiyi ortalama 30 dakika sonra arayan dolandırıcılar, "Az önce teslim aldığınız kargonuz terörle mücadele biriminin şüpheli işlemler ağına girmiş" diyerek tuzağa düşürdüklerinden binlerce liralık vurgun yapıyor.Savcılığa yapılan şikâyetlere göre, kimlik ve pasaport teslimlerinde de zaman zaman sıkıntı yaşanıyor. Özellikle pasaportunu teslim alan kişilere dadanan dolandırıcılar, "Emniyetten arıyoruz, pasaportunuz terör soruşturması kapsamında bloke edildi" şeklinde şantaj ve tehditle para sızdırmaya çalışıyor. Dolandırıcılık şebekesi kişisel verileri internet üzerinden de satışa çıkarıyor. Öyle ki sosyal medya üzerinden gerçekleşen satışlarda alıcı ve satıcı arasında pazarlık dahi yapılıyor. Bloglar üzerinden gerçekleşen satışlarda, binlerce liralık rakamlar konuşuluyor.ÖTE yandan sosyal medya ağları da dijital dolandırıcıların mesken tuttuğu alanlar haline geldi. Özellikle Twitter, 'kimlik avı' adı verilen dolandırıcılığa en fazla imkân tanıyan mecra oldu. Dolandırıcılar, müşteri bilgilerini ele geçirmek için 'geçmişe dönük aidatlarınızı almak için linke tıklayın' konulu tweetleri sponsorlu olarak yayımladı. Üstelik tweet hesabı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin (CİMER) adı ve logosu da bu twitlerde kullanıldı. CİMER adıyla atılan twitlere karşılık veren çok sayıda vatandaşın müşteri bilgileri ele geçirilip banka hesapları boşaltıldı. Uzmanlar, CİMER uzantılı mesajlara itibar edilmemesi gerektiği konusunda tüketiciyi uyarıyor.