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2023’e kadar hedef 7 milyar fidan

Giriş Tarihi: 14.11.2019
2023’e kadar hedef 7 milyar fidan
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 milyon tarafından benimsenen 11 milyon fidan kampanyasının milletin projesine dönüştüğüne dikkat çekerek, "Orman alanımız, bugün ülkemizin yüzde 29'unu kaplamaktadır. 2023'e kadar dünya nüfusu kadar, yani 7 milyar fidanı toprakla buluşturacağız" dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2020 yılı bütçe görüşmeleri üzerinde konuşma yapan Bakan Pakdemirli, son 17 yılda, dünyadaki orman varlığı azalırken, Türkiye'nin orman varlığının 1.8 milyon hektar arttığını ifade etti.

22 MİLYAR LIRALIK DESTEK
2002'de 1.8 milyar lira olan tarımsal desteklerin, 2019'da 16.9 milyar liraya çıktığını belirten Pakdemirli, "2020'de ise, yüzde 36.7 artış ile 22 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız" dedi.
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2023’e kadar hedef 7 milyar fidan
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