Katar’da 36 milyar $’lık iş Türk müteahhitleri bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Türk müteahhitlerinin dünyadaki en büyük yedinci pazarı konumunda olan Katar, yeni işbirliği fırsatları sunuyor. Bugüne kadar Türk müteahhitlerin toplam 18.3 milyar dolarlık 148 proje üstlendiği ülkeden, üst düzey bir heyet, mevcut işbirliğinin daha da genişletilmesi için Türkiye'de temaslarda bulunuyor. Katar'da Türk inşaat sektörü için gelecek 4 yıllık dönemde 36 milyar dolarlık potansiyel bulunduğu belirtiliyor. Yeni işbirliği imkânlarını ele almak üzere Katar'dan üst düzey bir heyeti ağırlayan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB), Başkanı Mithat Yenigün, "İki ülke arasındaki işbirliği potansiyelinin bu tablonun çok daha ilerisinde olduğunu düşünüyoruz" dedi. Katar Bayındırlık İdaresi (Ashghal) Başkan Yardımcısı Yousef Al-Emadi ise Türk müteahhitlik şirketlerinin Katar'da daha fazla yer almasını istediklerini vurguladı.