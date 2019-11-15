Pınar Körfez’in kalbinde fabrika açtı

BUGÜN NELER OLDU

Türk şirketlerinin global arenadaki varlıkları her geçen gün daha fazla hissediliyor. Son olarak Yaşar Topluluğu, Pınar markasıyla yurtdışındaki ilk fabrika yatırımını Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye yaptı. Söz konusu tesis, Abu Dhabi'de Türkiye'nin sıfırdan yaptığı ilk yatırım olmanın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ilk peynir işleme fabrikası olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yurtdışı satışıyla Türkiye'nin en büyük gıda ihracatçısı konumunda olan Pınar Grubu, Nisan 2018'de temeli atılan Abu Dhabi fabrikasını 13 ay gibi bir sürede tamamlayarak üretime başladı. 30 milyon dolarlık yatırımla KIZAD Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen fabrikanın açılışında basın mensuplarıyla bir araya gelen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve HADAF Foods Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar, "Yurtiçindeki yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Ancak küresel marka olma hedefimiz doğrultusunda yurtdışına da yatırım kararı aldık. Buradan bölge ülkelerine de ihracat yaparak pazardaki yerimizi daha da güçlendireceğiz" dedi. 20 bin meterekare alanda hayata geçirilen tesiste, yılda 30 bin tonun üzerinde krem peynir üretimi yapılacak. Birleşik Arap Emirlikleri Gıda Güvenliği Bakanı H.E. Mariam Bint Mohammed Almheiri'nin açılışına katıldığı fabrikada şirketin hedefi, 3 yıl içinde pazarda 55 milyon dolarlık ciroya ulaşmak. Yatırım tam kapasiteye ulaştığında 100 kişiye istihdam sağlayacak.HDF FZCO ve Hadaf Foods Genel Müdürü Arda Cenk Tokbaş ise şimdilik sadece krem peynir üretilen tesiste önümüzdeki yılın başında mozerella üretimine başlamayı planladıkları bilgisini verdi. Tokbaş, "Buradaki fabrika alanımızın yanında 20 bin metrekare bir alanı daha rezerve ettik. Gelişmelere göre orada yeni bir yatırım daha yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.