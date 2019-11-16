Hem çalışan hem de işletmelere koruma

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Kur saldırıları sonrası üretimini kısmen azaltmak zorunda kalan firmalara destek için süresi uzatılan kısa çalışma ödeneğinden son on yılda yararlananların sayısı 310 bine yaklaştı. Bu kapsamda 4 binin üzerinde firmaya yaklaşık 360 milyon lira ödeme yapıldı.Bu yıl için haftalık çalışma süresi tamamen durdurulan bir işçi için son 12 aydır asgari ücretle çalışıyorsa bin 523 lira, 4 bin lira ile çalışıyorsa 2 bin 381 lira, 7 bin lira ile çalışıyorsa 3 bin 808 lira ödeme yapılıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla İŞKUR, toplam 6 aya kadar kısa çalışma ödeneği verebiliyor. İŞKUR İşsizlik Fonu'ndan, üretimini tamamen veya kısmen durdurmak zorunda kalan işletmelerin işçi çıkarmadan bu dönemi atlatmaları amacıyla, işçilerin brüt ücretlerinin yüzde 60'ına kadar ödeme yapıyor. Kısa çalışma başvurularında talebin uygunluğunun tespiti için yapılan giderler, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor.