Tarımsal hasılamız % 486 arttı

BUGÜN NELER OLDU

Tarımve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hükümetin son 17 yılda verdiği desteklerle tarımsal hasılanın yüzde 486 arttığına dikkat çekerek, hibe programları sayesinde, kırsal kalkınma alanlarında, 200 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Dün 3. Tarım Orman Şurası'nın açılış toplantısına katılan Pakdemirli, "Türkiye bugün kendi tohumluğunu üreten ve 86 ülkeye tohum ihraç eden bir ülke konumuna geldi. Yine son 17 yılda, tohumluk üretimimizi 7 kat, tohum ihracatımızı da 9 kat arttırdık" dedi. Şuraya katılanlara "Türkiye tarımını hep birlikte dünya markası yapacağız" diye seslenen Pakdemirli, Orman yangınlarına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdüklerini belirtti. Pakdemirli, "Bundan sonra da daha etkin bir yol izleyeceğiz" dedi.