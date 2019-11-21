Dijital dönüşümde 2020’ye iddialı giriş

KOBİ'LERE dijital dönüşüm yolculuğunda rehberlik eden Software AG, 2019 yılında yüzde 125 gibi çarpıcı bir büyüme kaydetti. Software AG Türkiye ekibi, küresel çapta önemli referans projeleri ortaya koyarken, uluslararası alandaki görünürlüğü de arttı. Türkiye'deki istikrarlı büyümeyi gelecek yıl da sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Software AG Türkiye ve Katar Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker, halen önde gelen bir telekomünikasyon servis sağlayıcısıyla birlikte yürüttükleri IoT platformu projesinin sonuçlarını 2020'de göreceklerini ve bunun büyümeye ciddi katkıda bulunacağını tahmin ettiklerini açıkladı. 2019 yılının başında Türkiye'nin sorumluluk alanına Yunanistan ve Kıbrıs'ın yanında Katar'ın da eklendiğini hatırlatan Ebru Kılıç Eker, "Bu çeşitlilik bize çok iyi geldi. Türkiye'de öğrendiklerimizi Katar'da, Katar'da öğrendiklerimizi Türkiye'de kullanma şansı buluyoruz. Birbirinden farklı ülkelerin sorumluluğunu üstlenen, çok büyük ve ilginç projeler yapan bir organizasyon haline geldik. 2019, iş ortaklarımızla birlikte çok verimli şekilde geçirdiğimiz bir yıl oldu" diye konuştu. Software AG Türkiye ekibinin küresel çapta görünürlüğünün giderek arttığını söyleyen Eker, sözlerine şöyle devam etti: "Software AG Global bize çok güveniyor ve başarılarımızı takdir ediyor. 2019 yılında global taraftan baktığımızda benzersiz projeler gerçekleştirdik. Şehir hastaneleriyle rekor zamanlarda entegrasyon projeleri yaptık. Yıl içinde bize yurt dışından gelen önemli müşterileri referans görüşmeleri için ağırladık. Böylece hem ülkemizi tanıtıp hem de burada çok önemli işler yapıldığını, başarılı bir ekip olduğunu gösterdik." Software AG'nin, Endüstri 4.0'ın doğduğu ilk günden itibaren bu alanda yapılanların bir parçası olduğunu vurgulayan Eker, bu deneyimi Türkiye'ye taşımak konusunda heyecanlı olduklarını söyledi.

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