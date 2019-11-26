Ankara-İstanbul hattında seyahat 4 saate düşecek

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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara-İstanbul hattında yüksek hızlı tren (YHT) ile ulaşım süresini kısaltacak Doğançay ripajında ilk aşamanın gelecek yılsonunda hizmete gireceği müjdesini verdi. Bakan Turhan, tünelin tüm aşamaları tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresinin 4 saate düşeceğini bildirdi. Bakan Turhan'ın verdiği bilgiye göre Ankara-İstanbul hattındaki ulaşımı yaklaşık 30 dakika kısaltacak Doğançay ripajı 3 aşamadan oluşuyor.Uzunluğu 14 kilometre olan ripajın ilk aşamasının 2020 sonunda bitirilerek işletmeye alınması planlanıyor. Böylece Ankara ile İstanbul arasındaki seyahat süresinin ilk aşamada 10 dakika kısalması hedefleniyor. Tünelin tüm aşamaları hizmete girdiğinde iki şehir arasında YHT ile seyahat süresi 4.5 saatten 4 saate düşecek. Bugüne kadar 52 milyonu aşkın yolcuyu ağırlayan söz konusu trenlerle seyahat eden yolcularda memnuniyet oranının yüzde 98 olduğunu belirten Turhan, YHT işletmeciliğinin toplam bin 213 kilometrelik ağda, günde 22 bin ile 25 bin arasında değişen yolcuya hizmet verdiğini dile getirdi. Turhan, 2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla başlayan YHT işletmeciliğinin 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya ve 2014'te Eskişehirİstanbul ile Konya-İstanbul hatlarıyla devam ettiğini hatırlatarak, bu hizmetlerin 19 YHT setiyle gerçekleştirildiğini, Siemens'e sipariş edilen 12 tren setinden de ilkinin teslimatının yapıldığını aktardı.