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’deki üretimini ikiye katladı

ABD merkezli teknoloji firması , kablosuz kulaklığı ’nun üretimini , ’deki az bilinen tedarikçisi Luxshare-ICT’den aylık bir milyondan iki milyona çıkarmasını istedi.

DHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 27.11.2019 11:27 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019 11:43
Apple Çin’deki Airpods Pro üretimini ikiye katladı

Konuyla ilgili olarak konuşan bir kaynak, "AirPods Pro'ya olan talep aylık olarak bir milyondan, iki milyon ürüne yükseldi. Bu talep için teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak, aynı zamanda Apple'ın, Luxshare-ITC ve Luxshare-ITC ile ortak olan Çin'li teknoloji firması GoerTek'in, AirPods üretimlerini de ikiye katlamasını istediğini, şirketin böylece Vietnam'dan daha ucuza talebi karşılamayı hedeflediğini belirtti. Apple şu anda kablosuz kulaklık pazarının yüzde 45'ini elinde bulunduruyor. Şirket 2020 yılında 80 milyona yakın Airpods sevk edecek.

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Apple Çin’deki Airpods Pro üretimini ikiye katladı
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