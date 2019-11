Eğlence de sigortalanıyor

BUGÜN NELER OLDU

Konser, maç veya sergi gibi her türlü eğlence sektörü faaliyetinin iptaline karşı sigorta sektörü poliçe üretti. Her türlü sanatsal etkinlik ya da sportif faaliyet artık sigortalanabiliyor. Üstelik bu alandaki sigorta rakamı 120 milyar doları aşmış durumda. Türkiye'de çıkarılan bu poliçeler dünyada da revaçta. Hatta öyle ki, dünyada film endüstrisinin kalbinin attığı Hollywood sadece film sigortasında yıllık 400 milyon dolarlık bir rakama ulaştı. Bir instagram paylaşımı ya da sağlık sorunları ile iptal edilen konserlere her yıl rastlamak mümkün. Ya da mekânda çıkan bir yangın veya benzeri doğal afet sanatçı ile hayranlarının buluşmasına engel oluyor. Konserler, turneler, festivaller, kongreler, lansmanlar, fuarlar, sergiler veya spor müsabakaları da iptal edilebiliyor. Organizasyon şirketinden sanatçıya veya izleyiciye tüm tarafların mağdur olduğu bu tarz bir olayı da sigortalamak mümkün.En ünlü ve son örneklerden biri de rapçi Kanye West ile Lloyd's of London arasında mahkemeye taşınan konser iptali olmuştu. 10 milyon dolarlık dava çözüme ulaştırılmıştı. Küresel bir sigorta firması Aon'un Eş CEO'su Selda Oknas Tanbay, bu tarz etkinlikler için sigorta yaptıklarını belirtti. Tanbay, "Her türlü etkinlik sigortalanabiliyor. Örneğin bir firma milyonlarca dolarlık bir etkinlik planlıyor. O etkinlik öncesi tüm ödemelerin neredeyse yüzde 80'i ödeniyor. Uçak bileti, otel gibi. Ama normal akış dışında bir kaza oldu veya deprem gibi bir şey oldu. Mücbir sebep olduğu sürece sigortası var" dedi.Bir diğer yeni sigorta türü de şirketlerin birleşme ve satın alma işlemlerinde alınan şirketin patent, marka ve teknoloji gibi fikri mülkiyet statüsündeki riskleri... Bu gayri maddi varlıkların artık şirket birleşme ve satın alma işlemlerinde en belirleyici etken olarak kabul edildiğini söyleyen Tanbay, "Aon'un Financial Times ile hazırladığı rapor, sigorta şirketlerinin risk öngörüleri ve sermayelerinin birleşme ve satın alma işlemlerinde kullanılması yönünde kullanılmayan fırsatlara dikkat çekiyor. Özellikle garanti ve tazminat kapsamındaki risklerin azaltılmasında sigorta sermayesi önemli bir unsur haline geldi" şeklinde konuştu.EN hızlı büyüyen sigortacılık tarafının sağlık olduğunu belirten Tanbay, "Sağlık sigortalarında büyüme çok fazla. Artık daha uzun yaşıyoruz. Hatta onun yanına spor, meditasyon gibi 'iyi yaşam' ürünlerini de koymaya başladık. Bizim gelecek için gördüğümüz sigorta alanı ise siber güvenlik. Bu alanda henüz Türkiye'de farkındalık yüksek değil ama ileride en hızlı büyüyecek alanlardan birinin burası olacağını düşünüyoruz" dedi.