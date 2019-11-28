Hem büyüyeceğiz hem cari fazla vereceğiz

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TürkiyeCumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, son bir yılda cari dengede ciddi iyileşmeler kaydedildiğini belirterek, "Yıllık fazla vermeye başladık. Pozitif büyüme olacak bir yılda cari fazla vermiş olacağız" dedi.İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'nda "Dış Denge, Sürdürülebilir Büyüme ve Fiyat İstikrarı" başlıklı konuşma yapan Uysal, büyümenin cari denge üzerindeki etkisinin önümüzdeki dönemde daha az olmasının beklenebileceğini belirtti. Brent petrol fiyatının küresel büyümedeki yavaşlamaya bağlı olarak "daha ılımlı düzeylerde" seyrettiği bir konjonktüre de dikkat çeken Uysal "geçtiğimiz yıl 43 milyar dolar olan enerji ithalatımızın bu yıl daha sınırlı kalması kuvvetle muhtemel görünüyor" dedi. Uysal, şöyle konuştu: "Fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme için cari dengenin makul düzeyde tutulması kritik önemdedir. Yüksek ithal girdi kullanımı ve tasarruf açığı olan açık ekonomilerde yaşanan büyüme-cari açık-sermaye çıkışı-daralma döngüsünün kırılabilmesinin yolu, verimlilik ve yüksek katma değerli üretimden geçmektedir. Yeni Ekonomi Programı'nda ortaya koyulan "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" ve yurt içi tasarrufların arttırılmasına yönelik Otomatik BES Katılım uygulaması cari açığın yapısal unsurlarını hedef alarak atılmış iki önemli adımdır."İSO Başkanı Erdal Bahçıvan'ın reel sektör kredilerinde zorunlu karşılıklarla ilgili düzenleme yapılması isteğine olumlu yanıt veren Uysal, zorunlu karşılık gibi makro ihtiyati araçları da etkin kullanarak reel sektörü finansal risk yönetimi ve krediye erişim konularında desteklemeye devam edeceklerine dikkat çekti.