"Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir yolculuk"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı kapsamında "İklim Değişikliğinin İslam Dünyasında Sürdürülebilir Gıda Sistemlerine Olumsuz Etkilerinin Giderilmesi için Adaptasyon Stratejileri" paneli düzenlendi.

Panelde konuşan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş dünyadaki kaynakların kısıtlı olduğuna dikkat çekerek, en önemli doğal kaynakların tükenmeye başladığını vurguladı.

Çevresel kaynakların dikkatli kullanılması gerektiğini belirten Mutuş, "Yıldız Holding olarak içinde bulunduğumuz sektörlerin dönüşümünde önemli roller oynuyoruz ve sürdürülebilirlik konusunda tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu hiç bitmeyen bir yol. Yıldız Holding'in sürdürülebilirliği gelecek için mirasımız" ifadelerini kullandı.