Faizden çözülen para konuta gelmeye başladı

BUGÜN NELER OLDU

Merkez Bankası'nın faiz indirimleri gayrimenkul sektöründe canlanma yarattı. Mevduat faizlerinin inmesi parayı yatırım amaçlı bankada tutanları konut alımına yöneltti. Faizlerin inmesi ve 2020'de ekonominin canlanacağı belirtileriyle Ege Yapı, 2 yeni projenin temelini atmayı kararlaştırdı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, faiz indirimleriyle satış ofislerine gelen müşteri sayısının 4 kat arttığını belirterek, "Son iki aydır 2+1 ve 4+1 evlerin satışı hızlandı. Bankadan çözülen para nakit peşin indirimi için konuta yöneldi" dedi. Projelerle ilgili bilgi veren Kabadayı, şöyle devam etti: "2020'nin ikinci yarısında 210 milyon TL yatırımla iki yeni projeye başlayacağız. Hasköy'de 110 milyon TL yatırımla karma proje geliştireceğiz. Çekmeköy'de ise 100 milyon TL yatırım değerinde yeni bir proje daha planlıyoruz. İzmir-Alsancak'ta ise 140 milyon TL yatırım yapacağımız proje için de çalışmalar devam ediyor."