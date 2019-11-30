BUGÜN NELER OLDU

Ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerin başında inşaatın geldiğini belirten Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu, 2019'un ilk aylarından itibaren dönemsel durgunluk yaşanan sektörün ekonomideki normalleşme ve faizlerdeki indirimlerin etkisiyle yeniden hareketlendiğinin altını çizdi. Son çeyrekte konut satışlarının önceki aylara göre artış göstereceğini söyleyen Boysanoğlu, "Aynı zamanda konut fiyatları ve alım koşulları değerlendirildiğinde ev almanın tam zamanı diyebiliriz. Konuta her zaman ihtiyaç var. Konut stokları konusunda doğru adımlar da atılırsa 2020 yılının ortasından itibaren sektör canlılığına dönmeye başlayacak" diye konuştu. Gayrimenkul sektörünün 2023 hedeflerine ulaşması için firma sayısının azalmasının şart olduğunun altını çizen Boysanoğlu, "Bizim sektörde işi alabilme gücünüz olacak, ciddi sayıda çekirdek müşteri kabiliyetiniz olacak. Bu yüzden sektöre daha sonradan dahil olan oyuncuların sektörden ayrılması gerekiyor" şeklinde konuştu.