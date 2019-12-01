TÜRSAB’ın başkanı bugün seçilecek

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği'nin (TÜRSAB) 24'üncü Olağan Genel Kurulu dün başladı. Bugün birliğin yeni başkanının seçileceği genel kurulda, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'ya karşı adaylığını açıklayan Güçlü TÜRSAB Grubu Başkanı Hasan Erdem ve Yükselen TÜRSAB Grubu lideri Tansu Demir'in TÜRSAB Tek Yürek Grubu adayı Davut Günaydın'ın liderliğinde birleşeceği öğrenildi. Bugün yapılacak seçimde Bağlıkaya ve Günaydın'ın yarışacağı iddia ediliyor.Zaman zaman tansiyonun yükseldiği genel kurulda adaylar eleştirilerini ve vaatlerini aktardı. Genel kurulda dikkat çeken bir başka husus ise tam kadro katılan otelciler oldu. Kurulda, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, TTYD Başkanı Oya Narin, ETİK Başkanı Mehmet İşler, İstanbul Turizm Platformu Koordinatörü Cumhur Güven Taşbaşı da yer aldı. Bugün başkanın yanı sıra TÜRSAB'ı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nda (TGA) temsil edecek yönetim kurulu üyesi de seçilecek. Ajans Yönetim Kurulu üyeliği için Emin Çakmak, Halil İbrahim Kalay, Erkunt Öner ve Serhad Uslan yarışıyor.