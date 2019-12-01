Yeni havalimanı Onur’u uçurdu

BUGÜN NELER OLDU

ONUR Air Genel Müdürü Teoman Tosun, İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla birlikte ticari planlarını yenilediklerini ve hedeflerini büyüttüklerini belirterek, 58 ülkeye seferler düzenleyerek yılda 8 milyona yakın yolcu taşıdıklarını söyledi. Türkiye'nin en büyük Airbus 330 filosuna sahip özel havayolu şirketi olan Onur Air'in Genel Müdürü Tosun, şirketin 2020'de filosunu 36 uçağa yükselteceğini açıkladı. Tosun, İstanbul Havalimanı'nın yarattığı ivmenin ticari kararlarına büyük etkisi olduğunu belirterek, "Bu proje ülkemizin devasa kazancıdır. Yeni havalimanı ekonomik anlamda bir kaldıraç etkisi yaratıyor" mesajı verdi.