Turkcell’e Çin’den kredi

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TURKCELL, altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere Çin Kalkınma Bankası'yla 8 yıl vadeli kredi mutabakat anlaşması imzaladı. 500 milyon euro tutarındaki kredinin Çinli tedarikçilerden yapılacak donanım ve ekipman alımlarının finansmanı için kullanılması planlanıyor. Kredinin, kullanım süresi boyunca geri ödemesi olmayacak ve 8 yıllık vadede geri ödenecek. Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz, "5G çalışmalarımızın hızlanırken satın alımlarımızı bu krediyle finanse edeceğiz" dedi.