Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Başkan Erdoğan övdü, Kastamonu pastırması için talep arttı!

Başkan övdü, için talep arttı!

Başkan ’ın, kendisine ikram edilen pastırmasını yedikten sonra, “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” demesi üzerine Kastamonu pastırmasına talepler arttı. Ünlü gurme Vedat Milor’dan sonra Başkan ’ın da lezzetini beğendiği üreticisinin yüzünü güldürdü. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Başkan Erdoğan’ın sözlerinin ardından Kastamonu pastırmasına yönelik taleplerin arttığını açıkladı.

İHA Ekonomi
Giriş Tarihi: 8.12.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 8.12.2019 16:33
Başkan Erdoğan övdü, Kastamonu pastırması için talep arttı!

Başkan , partisinin genel merkezinde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının ardından kendisine ikram edilen pastırmasını yedikten sonra, Kayserili olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye takılarak, " daha iyi" demişti. Cumhurbaşkanı 'ın, "Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu" demesi üzerine Kastamonu pastırmasına özellikle il dışından talep arttı. üreticileri, pastırmaya yönelik talebin arttığını ve bundan dolayı da memnuniyet duyduklarını söyledi.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan övdü, Kastamonu pastırması için talep arttı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN