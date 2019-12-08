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seferlerine başlıyor

Giriş Tarihi: 8.12.2019
Boğaziçi Ekspresi seferlerine başlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara ile Arifiye (Sakarya) arasında yüksek hızlı trenlerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki ulaşım ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi'nin yeniden seferlerine başlayacağını bildirdi. Bugünden itibaren başlayacak seferlerde seyahat süresi yaklaşık 6 saat olacak. Ankara'dan saat 08.15'te kalkacak tren, Arifiye'ye 14.27'de varacak. Arifiye'den ise 15.30'da hareket edecek tren, Ankara'ya 21.34'te ulaşacak. 240 yolcu kapasitesi bulunan Boğaziçi Ekspresi, 4 pulman vagondan oluşacak.
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Boğaziçi Ekspresi seferlerine başlıyor
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