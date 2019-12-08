Her derde deva kredi

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Dünyadakredi kullandırımı açısından bankalarla yarışan hatta bazı ülkelerde geçen bankacılık dışı finans sektörü, Türkiye'de atağa kalktı. Faktoring, finansal kiralama ve finansman şirketlerinden oluşan 94 üyeli Finansal Kurumlar Birliği (FKB) hem finansa hem de bilgiye gereksinim duyan KOBİ'lere her iki konuda da tam destek veriyor.2020'de yeni uygulamaları devreye alacakları bilgisini veren FKB Başkanı Aynur Eke, "2017'de 'tedarik zinciri finansmanı' diye bir modele başladık. Sonra bunu ticaret zinciri finansmanına dönüştürmeye karar verdik. Biz buraya bayi finansmanını, ihracat ve katılım bankacılığı ürünlerini de taşıyacağız. Alacak sigortasını platform üzerine getirip sigortalanmış alacakların finansmanını sağlamış olacağız. Burada biriken alacakları menkul kıymetleştirip yani varlığa dayalı menkul kıymet yaratıp yeni finansman kaynakları yaratacağız. Yani bu platform üzerinden alacak ve borcun ödenmesini sağlayacağız. Ticareti uçtan uca dijitalleştirmeyi hedefliyoruz. Bu projenin tedarikçi finansman kısmı başladı" dedi.Sistemi bankalara da açtıklarını ve ilk anlaşmanın Vakıfbank'la yapıldığını söyleyen Eke, "Burada alıcı, satıcı ve finans kurumunu buluşturuyoruz. Satıcı tarafında KOBİ'ler oluyor, bunlar malını satmış ve elinde belli bir vadede alacağı var. Bu platform aracılığıyla devreye giriyoruz ve o vadeli alacağa bu finansmanı kullandırıyoruz. Böylece daha düşük finansman maliyetiyle ürününe kavuşmuş oluyor" şeklinde konuştu. Eke, bu yöntemi ileride ihracatta da uygulamayı düşündüklerini ifade etti.2015yılından beri Eximbank'tan sağlanan 1.5 milyar dolarlık kaynağı piyasaya kullandırdıklarını vurgulayan Aynur Eke, "Bunun geri ödemelerini de ihracatın vadesi ile örtüştürüyoruz. KOBİ tahsilatı ne zaman yaparsa o zaman geri ödemeyi alıyoruz. Dünyadaki pazarları bilmeyen, bilgiye ulaşmakta zorlanan küçük şirketlere, yurtdışındaki muhabir bankalar kanalıyla hem pazar bilgisi veriyoruz hem de tahsilat garantisi sağlıyoruz. Bu sayede ilk kez ihracatçı olanlar var. Şirketlere, hakkında bilgi istenen firmalarla ilgili, bir satış limiti vererek ürün satabileceklerini söyleyebiliyoruz. Satıcı parasını alamazsa, alacağını garanti ediyoruz. Aslında bu uygulamayı KOBİ'lerimiz çoğunlukla bilmiyor" dedi.Birlikolarak, temsil ettikleri üç sektörü de ilgilendiren konularda çalıştıklarını ifade eden Eke, şunları söyledi: "Yasal mevzuatlar konusundaki önceliğimiz, finans sektörlerini birbirinden ayıran düzenlemelerde eşitliği sağlamak. Örneğin, takibe aktarılan kredilere ayrılan karşılıklar bankalarda vergi matrahından düşülüyor. 2019 yılı itibarıyla birliğimize dahil olan üç sektör de bu uygulamadan yararlanır hale getirildi. Bunun gibi aynı işlem için kullanılan kredinin çifte Banka Sigorta Muamele Vergisi'ne (BSMV) tabi tutulması, yurtdışından birliğimiz üyesi şirketler tarafından sağlanan 3 yıldan kısa vadeli kredilere Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) uygulaması, adres paylaşım sistemine erişilememesi gibi rekabet eşitsizliğinin giderilmesi için çalışmalarımız devam ediyor."