Almanlar yatırımda kararlı

163 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren Alman kökenli Siemens Türkiye, pazarda büyümeye kararlı. Türkiye'nin kendileri için orta ve uzun vade için cazibesini koruduğunu söyleyen Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis, "Türkiye'deki en eski sanayi şirketi olarak, orta vu uzun vadede pazarın potansiyelinde bizim için hiçbir değişiklik söz konusu değil. Ayrıca Türkiye, bölge için önemli bir pazar" diye konuştu.



İLGİDE AZALMA YOK

Büyüme stratejilerinde hiçbir değişiklik olmadığını anlatan Gelis, "Bence Türkiye'nin en iyi dostu bugün bile Almanya'dır. İki ülke arasında bir nevi akrabalık ilişkisi söz konusu" diye konuştu. Halen Türkiye'ye yapılan en büyük yatırımların Almanya'dan geldiğine işaret eden Gelis, şunları anlattı: "Alman şirketlerin Türkiye'ye yatırım ilgisinde azalma söz konusu değil. Hatta son dönemde de ilginin artarak sürdüğünü görüyoruz. Örneğin Kamil Koç'u Almanlar satın aldı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yatırımlar olduğunu biliyorum." Volkswagen'in Türkiye'deki yatırımını hayli önemsediklerini söyleyen Gelis, "Çünkü biz Volkswagen'le birlikte çalışıyoruz. Burada da mutlaka yatırımda yer alacağız. Söz konusu yatırım Türkiye'deki birçok şirket için yeni iş imkânları yaratacaktır" dedi.



DEV PROJELER

Türkiye'de stratejik sektörler olarak öne çıkan sağlık, ulaşım, enerji gibi alanlarda birçok dev projenin içinde yer aldıklarını anlatan Gelis, "İstanbul Havalimanı, Marmaray, 1915 Çanakkale Köprüsü, Şehir Hastaneleri gibi birçok dev projede yer almamız Türkiye pazarına güvenimizin göstergesi" diye konuştu.

Enerji alanında faaliyet gösteren Siemens Gamesa, kanalıyla yürüttükleri Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projesi kapsamında İzmir Aliağa'daki nasel fabrikasının yatırımını tamamladıklarını söyleyen Gelis, tesisin 100 kişiye istihdam sağlayacağını kaydetti.

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