Emekli için kazanç masası! Emekliler KPDK'dan çıkacak kararı bekliyor

Milyonlarca emekli heyecanla KPDK toplantısını bekliyor. Emekliler gözünü 19 Aralık'ta toplanacak KPDK'dan çıkacak karara çevirdi. Emekliler; aile yardımı, intibak, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil gibi sorunların çözülmesini bekliyor. Peki talepler neler? İşte KPDK toplantısı hakkında tüm detaylar!
Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:13Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:20
Milyonlarca emeklinin gözü önümüzdeki hafta toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'na çevrildi.
Toplu sözleşmede karara bağlanmayan talepler, KPDK'ya taşınıyor. 19 Aralık'ta toplanacak KPDK'ya da emeklilere yönelik 5 talebin taşınması bekleniyor.