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için kazanç masası! 'dan çıkacak kararı bekliyor

Milyonlarca heyecanla toplantısını bekliyor. gözünü 19 Aralık'ta toplanacak KPDK'dan çıkacak karara çevirdi. Emekliler; aile yardımı, intibak, yaşı bekleyenlere sağlık hizmeti, ücretsiz ulaşım ve indirimli tatil gibi sorunların çözülmesini bekliyor. Peki talepler neler? İşte hakkında tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:13 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:20
Emekli için kazanç masası! Emekliler KPDK'dan çıkacak kararı bekliyor

Milyonlarca emeklinin gözü önümüzdeki hafta toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu'na çevrildi.

Toplu sözleşmede karara bağlanmayan talepler, KPDK'ya taşınıyor. 19 Aralık'ta toplanacak KPDK'ya da emeklilere yönelik 5 talebin taşınması bekleniyor.

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Emekli için kazanç masası! Emekliler KPDK'dan çıkacak kararı bekliyor
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