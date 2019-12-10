2020 memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren son dakika haberi

Milyonlarca memurun gözü-kulağı ocak ayında maaşlara gelecek son dakika zammında. Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılırken, aile yardımları da artacak.