Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > 2020 memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren son dakika haberi

2020 zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren haberi

Ocak ayı yaklaşırken, 2020 zammı ile ilgili haberleri de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca memur maaşlara ne kadar zam yapılacağını merakla beklerken konu hakkında ' ne kadar olacak?' 'en düşük memur maaşı ne kadar?' 'memura aile yardımı' sorgulamalarını da internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öte yandan, ocak ayında memurlara yüzde 4 zam ve enflasyon farkı görünüyor. İşte memur maaş zammı ile ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:12
2020 memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren son dakika haberi

Milyonlarca memurun gözü-kulağı ocak ayında maaşlara gelecek zammında. Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılırken, aile yardımları da artacak.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
2020 memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren son dakika haberi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN