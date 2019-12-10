2020 memur zammı ne kadar olacak? Milyonlarca memuru ilgilendiren son dakika haberi
Ocak ayı yaklaşırken, 2020 memur zammı ile ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Milyonlarca memur maaşlara ne kadar zam yapılacağını merakla beklerken konu hakkında 'memur maaş zammı ne kadar olacak?' 'en düşük memur maaşı ne kadar?' 'memura aile yardımı' sorgulamalarını da internet üzerinden gerçekleştiriyor. Öte yandan, ocak ayında memurlara yüzde 4 zam ve enflasyon farkı görünüyor. İşte memur maaş zammı ile ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:11Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 10:12
Milyonlarca memurun gözü-kulağı ocak ayında maaşlara gelecek son dakika zammında. Ocak'ta memurların maaşlarına yüzde 4 zam ve bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark yansıtılırken, aile yardımları da artacak.